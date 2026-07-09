Tráiler con retroexcavadora quedó atascado en puente de la Vía Expresa

En la Vía Expresa ubicada en la avenida Javier Prado, en el carril con dirección a los distritos de San Isidro y Magdalena, un camión tipo tráiler quedado atascado cuando transportaba una retroexcavadora.

El incidente por exceso de altura causó gran congestión vehicular, requiriendo la intervención de la Policía Nacional para normalizar el tránsito en el lugar.

Sobrepasó la altura del puente

El accidente fue registrado a la altura del puente ubicado cerca de la avenida Aviación en horas de la mañana de este jueves 9 de julio.

Según información policial, la altura del brazo mecánico de la retroexcavadora. superaba el límite permitido para pasar por el puente, lo que provocó que la estructura del vehículo quedara atrapada.

Cabe señalar que, esta situación obligó a restringir la circulación en uno de los carriles de la Vía Expresa.