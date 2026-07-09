Cambio climático en alerta: El Niño Costero podría intensificarse entre agosto y noviembre

Lima y varias regiones del país ya registran temperaturas por encima de lo normal debido a El Niño Costero, fenómeno que mantendría condiciones cálidas hasta marzo o abril de 2027.

El aumento de temperatura en invierno seguirá subiendo a raíz del fenómeno de El Niño Costero, que alcanzaría su máxima intensidad entre agosto y noviembre de 2026, llegando incluso a una categoría de “muy fuerte”.

La especialista explicó que, de acuerdo con los pronósticos del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el evento climático tendría una breve disminución hacia noviembre, pasando a una categoría moderada; sin embargo, volvería a intensificarse durante el verano, alcanzando nuevamente niveles fuertes.

Además, este fenómeno ya viene generando cambios en las condiciones climáticas del país, principalmente con un incremento considerable de las temperaturas durante el otoño e invierno.

TEMPERATURAS SEGUIRÁN POR ENCIMA DE LO NORMAL

La representante del Senamhi, Grinia Ávalos, indicó que algunas zonas del país han registrado temperaturas entre 5 y 6 grados por encima de sus valores habituales. “Estando en el contexto de este Niño Costero desde marzo, las temperaturas se han venido incrementando de manera gradual, de manera que entre ya otoño e invierno ya hemos registrado hasta 5, 6 grados de temperaturas excesivas a lo que normalmente deberíamos tener. Solamente para poner un ejemplo: Lima debería amanecer con 16, 17 grados en esta temporada, y lo que se tiene son valores entre 3, 4 grados por encima de ese valor normal” , indicó,

En el caso de Lima, precisó que las mañanas deberían presentar valores de 16 o 17 grados durante esta temporada, pero actualmente se registran entre 3 y 4 grados más de lo esperado.

CONTINUARÁN DURANTE EL 2027

Asimismo, explicó que las condiciones asociadas a El Niño Costero continuarán durante los próximos meses y podrían extenderse hasta marzo o abril del 2027. “Las temperaturas del aire, principalmente de la vertiente occidental y la zona costera, que está frente a la masa cálida que tenemos ahora mismo, las temperaturas del aire van a registrar estos valores que tenemos ahora: 4, 5 grados por encima del valor normal para esa temporada, principalmente, en la costa central y costa norte”, agregó.