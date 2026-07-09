Indecopi multa a negocio peruano por piratear muñecos “Labubu”

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió un pronunciamiento histórico contra la piratería. Mediante la resolución N° 176-2026/CDA-INDECOPI la entidad estatal resolvió sancionar a la empresa peruana Aries D & M Sociedad Anónima Cerrada por haber vulnerado sistemáticamente los derechos de autor de la firma Beijing Pop Mart Cultural Creative Co., Ltd., informó Infobae Perú.

Según el documento, la principal infracción es la vulneración flagrante de los derechos patrimoniales de importación y de distribución del famoso muñeco “Labubu”, por lo que la sanción impuesta por la autoridad competente asciende a un total de 360 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), divididas equitativamente en dos multas de 180 UIT cada una.

El caso inició con el descubrimiento aduanero de un gigantesco lote de mercancía falsificada que ingresó al país sin las autorizaciones legales correspondientes, fue la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) quien emitió una alerta electrónica al respecto.

EVALUACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES VULNERADOS

Durante la evaluación, Aries D & M Sociedad Anónima Cerrada no presentó ningún medio probatorio que permitiera acreditar que obtuvo dichos juguetes de una fuente lícita, ni demostró el permiso del titular asiático para introducirlos al mercado local. Además, también se sancionó la vulneración al derecho patrimonial de distribución, pues la jurisprudencia administrativa aclaró que los actos preparatorios para la venta como la compra mayorista de ejemplares y el retiro físico del terminal aduanero, configuran una infracción si los bienes contienen obras protegidas.