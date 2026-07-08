MTC y ProInversión ponen en marcha fase inicial de Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao

El MTC, la ATU y ProInversión suscribieron un convenio para iniciar los estudios y la estructuración de ambos proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas.

El Gobierno dio el primer paso para concretar la construcción de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao con la firma de un convenio entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y ProInversión. El acuerdo permitirá poner en marcha la etapa de formulación de ambos proyectos, considerados estratégicos para ampliar la red de transporte masivo de la capital.

La alianza contempla el desarrollo de estudios técnicos y económicos que servirán para estructurar las iniciativas bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP). Además, se elaborarán los insumos para la evaluación de los proyectos y se definirán las acciones necesarias para garantizar su viabilidad antes del inicio de las obras.

Como parte del proceso, las entidades involucradas trabajarán en la identificación de los principales retos técnicos, así como en la planificación de la liberación de predios y el manejo de interferencias, con el objetivo de reducir contratiempos durante la fase de ejecución y optimizar el uso de los recursos públicos y privados.

MEJORARÁ LA CONECTIVIDAD

El Ministerio de Transportes destacó que las futuras Líneas 3 y 4 beneficiarán a más de siete millones de personas, al mejorar la conectividad entre Lima y Callao y disminuir los tiempos de desplazamiento. Durante la firma del convenio, el ministro Aldo Prieto afirmó que la coordinación entre las instituciones permitirá acelerar el desarrollo de estos proyectos, considerados fundamentales para modernizar el sistema de transporte urbano del país.