¡Cuidado con la modalidad del “cambiazo” de tarjetas en cajeros automáticos!

El "cambiazo" de tarjetas en cajeros automáticos es una modalidad de robo donde delincuentes se ganan tu confianza, observan tu clave secreta y, mediante distracciones, sustituyen tu tarjeta bancaria real por una falsa. Una vez con el plástico original y tu PIN, retiran fondos o realizan transferencias al instante usando terminales POS.

Bajo esta modalidad los criminales suelen actuar en bandas organizadas con roles específicos, donde uno identifica a la víctima (frecuentemente adultos mayores o personas distraídas) y memoriza el número de DNI y la clave secreta.

Otro de los hampones se acerca amablemente fingiendo ofrecer ayuda ante un supuesto "error" del cajero. En ese breve lapso de confusión, cambia tu tarjeta por una idéntica.

A esos ladrones de suma un cómplice que espera cerca o en un vehículo con un terminal POS y transfiere el dinero de tus cuentas inmediatamente, antes de que tengas oportunidad de bloquear la tarjeta.

Medidas de prevención par no ser víctima del “cambiazo”

Para proteger tu dinero y evitar ser víctima de esta estafa, pon en práctica las siguientes recomendaciones

- No aceptes ayuda de extraños: Si el cajero falla o tienes dudas, acude únicamente a personal del banco debidamente identificado

- Cubre el teclado: Utiliza una mano o tu cuerpo para tapar totalmente el teclado mientras digitas tu clave y tu DNI.

- No pierdas de vista tu tarjeta: Asegúrate de tener tu plástico en la mano durante y después de toda la transacción

- Verifica el plástico: Antes de retirarte, revisa que la tarjeta que guardas sea realmente la tuya. Puedes personalizarla con una firma o un sticker llamativo para reconocerla rápido.

- Acude acompañado: De ser posible, visita los cajeros en compañía de alguien de absoluta confianza y evita lugares solitarios o poco iluminados.

Cabe señalar que, en caso de emergencia o si sospechas que te han cambiado la tarjeta, comunícate inmediatamente con tu entidad financiera para bloquearla y evitar consumos no reconocidos. Puedes consultar guías adicionales para reportar fraudes en canales oficiales como el Banco de la Nación.