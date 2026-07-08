EsSalud garantiza el 100% de medicamentos oncológicos para pacientes pediátricos de la Red Sabogal

Durante una visita de supervisión al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, directivos del Seguro Social de Salud (EsSalud) inspeccionaron el almacén general y el área de hematología, para asegurar la calidad de atención de los menores.

El gerente central de Operaciones de EsSalud, Dr. Edgard Miguel Siccha, y el gerente de la Red Prestacional Sabogal, Dr. Milward Ubillús Trujillo, constataron el óptimo abastecimiento de medicamentos oncológicos pediátricos, tras realizar una exhaustiva inspección en ese establecimiento hospitalario.

En el recorrido inicial, las autoridades verificaron rigurosamente el stock del almacén general del establecimiento. Este control constante es vital para asegurar que los tratamientos y esquemas médicos de los pacientes más vulnerables se cumplan de forma estricta y sin ningún tipo de interrupción.

“Hoy llegó un lote que refuerza el abastecimiento de la Red Sabogal, que se encuentra en un 85%. Desde el inicio de la gestión se trabaja las 24 horas del día. Asimismo, se sabe que los procesos de compra son procesos que toman un tiempo; sin embargo, de manera inmediata se ha empezado a corregir la situación. Particularmente, se tiene prioridad con la población vulnerable, entre ellos los pacientes infantes oncológicos, para quienes al día de hoy se tiene garantizado el 100% de medicamentos”, señaló el doctor Ubillús Trujillo.

Posteriormente, el equipo directivo se trasladó al área de hospitalización de hematología. Allí, verificaron de primera mano la evolución clínica y el trato humano que el personal asistencial viene brindando día a día a los niños internados.

La continuidad de las terapias médicas está plenamente respaldada para el futuro cercano. El Dr. Walter Delgadillo, médico del hospital Sabogal, confirmó que las jefaturas del nosocomio garantizan que no habrá ningún tipo de desabastecimiento en los meses siguientes.

Como muestra de la efectividad de la atención, el especialista destacó el caso de una niña con leucemia linfática aguda tipo B, quien superó con éxito la fase más intensa de su terapia. Actualmente, la menor se encuentra en remisión con la enfermedad controlada, y continuará bajo estricta vigilancia médica en consulta externa hasta cumplir sus dos años y medio de tratamiento de mantenimiento.

Con estas acciones preventivas y de monitoreo directo en áreas críticas, la actual gestión que lidera el doctor Jaime Moreno Eustaquio, reafirma su firme compromiso de priorizar la salud y el bienestar de los pequeños pacientes. De esta forma, la institución asegura que cada niño reciba un tratamiento oportuno, cálido y seguro.