Bloqueo masivo de celulares: verifica si tu equipo será afectado por la medida de Osiptel

El proceso de bloqueo busca frenar el comercio ilegal de celulares y reducir los índices de robo de equipos en el país.

Se inició el bloqueo masivo de teléfonos celulares en todo el país como parte de una estrategia impulsada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) para combatir el comercio ilegal de equipos móviles y reducir el robo de celulares.

La medida contempla la desactivación progresiva de cerca de 360 mil celulares que presentan irregularidades, como códigos IMEI alterados o la ausencia de registro en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

La primera jornada se realizó el 7 de julio, cuando las empresas operadoras suspendieron un primer lote de 120 mil equipos por disposición del organismo regulador.

BLOQUEOS CONTINUARÁN EL 14 Y 21 DE JULIO

El organismo informó que el proceso se desarrollará en tres etapas durante el mes de julio. Tras el primer bloqueo, el segundo grupo de celulares será desactivado el 14 de julio, mientras que la tercera y última fase está programada para el 21 de julio de 2026.

Antes de ejecutar la suspensión del servicio, las operadoras de telefonía deberán notificar a los usuarios afectados mediante mensajes de texto. La entidad precisó que esta comunicación permitirá a los propietarios verificar la situación de sus equipos y realizar las regularizaciones necesarias antes del bloqueo definitivo.