¡Atención jubilados! ONP inicia pagos de julio: mira cuándo te corresponde cobrar

Miles de pensionistas recibirán sus depósitos durante esta semana a través de entidades bancarias autorizadas y mediante pago a domicilio.

El cronograma de pago de pensiones correspondiente al mes de julio inició ayer, martes 7 de julio, para los beneficiarios de los distintos regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Según lo informado por la entidad, los depósitos se realizarán mediante las cuentas bancarias de los pensionistas en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Además, se mantiene el servicio de pago a domicilio dirigido a determinados beneficiarios que requieren esta modalidad.

CRONOGRAMAS DE PAGOS

Según el régimen del Decreto Ley N.°19990, los pensionistas recibirán sus depósitos de acuerdo con un cronograma establecido según la primera letra de su apellido paterno.

A a C: 7 de julio.

D a L: 8 de julio.

M a Q: 9 de julio.

R a Z: 10 de julio.

Asimismo, los pensionistas que pertenezcan a convenios internacionales recibirán sus pagos el próximo 14 de julio. En esta misma fecha también están incluidos los beneficiarios de la Ley N.° 27803. Además, la modalidad de pago a domicilio se realizará entre el 13 y el 25 de julio, dirigida a aquellos pensionistas que cuentan con este servicio habilitado.

OTROS REGÍMENES PREVISIONALES

Por otro lado, los pensionistas de los siguientes regimenes recibiran el deposito en su cuenta bancaria el 13 de julio.

Decreto Ley Nº18846.

Decreto Ley Nº20530 y pensiones por encargo.

Ley Nº30003 (pensionistas pesqueros).

Ley Nº26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo).

Para los beneficiarios de la Ley N.°26790, el cronograma de pagos también contempla a quienes reciben prestaciones por cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro. Asimismo, para los pensionistas pertenecientes a estos regímenes, el servicio de pago a domicilio se realizará entre el 18 y el 25 de julio, según lo establecido por la entidad.