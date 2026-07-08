Crisis en Chorrillos: pescadores regresan con las redes vacías tras largas jornadas

El calentamiento del mar y la presencia de lobos marinos complican aún más la actividad pesquera artesanal en la zona.

El calentamiento anómalo del mar, provocado por el Fenómeno de El Niño, continúa afectando a la pesca artesanal en diversas zonas de la costa peruana. El incremento de la temperatura marina ha provocado que varias especies de pescado migren hacia otras áreas, reduciendo significativamente su disponibilidad en los tradicionales puntos de pesca.

Esta situación ha generado una notable disminución en las capturas, afectando directamente los ingresos diarios de cientos de pescadores que dependen de esta actividad para sostener a sus familias.

Uno de los sectores más perjudicados es el distrito de Chorrillos, donde pescadores y consumidores del muelle han evidenciado las consecuencias de esta difícil temporada marcada por la escasez.

TESTIMONIOS DE PESCADORES

Según testimonios de algunos pescadores recogidos por Latina Noticias, las jornadas de trabajo en el mar se han extendido hasta por 12 horas. Sin embargo, pese al esfuerzo y al tiempo invertido, la producción obtenida ha sido mínima. “Mire este es la pesca de toda la noche, desde ayer (que salí) a las 6:00 p.m. de la tarde. Solo una doce de pejerrey y una docena y media de cachemita. Hemos estado 12 horas”, indicó un pescador.

Asimismo, a esta problemática se suma la presencia de especies como los lobos marinos, que llegan desde la Isla Palomino en busca de alimento. Esta situación dificulta el lanzamiento de redes por parte de los pescadores y genera una mayor competencia. “Lobos marinos vienen de la isla Palomino a pelearse con los pescadores. No dejan tirar las redes. No tenemos nada de comer”, manifestó el pescador.

ESCASEZ DE ANCHOVETA

Por otro lado, una de las especies que mayor escasez ha presentado es la anchoveta, cuya baja disponibilidad ha complicado su comercialización y ha provocado una considerable reducción en los ingresos diarios de los pescadores que dependen de este recurso. “Tenemos como un mes que no ganamos ni S/50. Con esto que hemos sacado solo vamos a ganar solo S/10”, explicó.