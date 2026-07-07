El Agustino: adulta mayor denuncia desalojo de su vivienda

Una adulta mayor de 81 años denunció haber sido desalojada de la vivienda donde aseguró haber vivido durante más de 50 años, en el distrito de El Agustino. Actualmente permanece bajo el cuidado de familiares.

Sus sobrinos afirmaron que la mujer fue retirada del inmueble y señalaron que la puerta de la vivienda habría sido soldada por otras personas. Además, indicaron que buscan recuperar la posesión del predio y esclarecer la situación legal del inmueble.

Por su parte, un grupo de vecinos presentó una versión distinta y aseguró que la adulta mayor era atendida por personas de la zona desde hace varios años. También cuestionaron la presencia de los familiares, indicando que no los conocían.

Durante la intervención se hicieron presentes efectivos de la Policía y personal de serenazgo. El caso quedó en manos de las autoridades, mientras los familiares solicitaron la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para garantizar la protección de la adulta mayor.