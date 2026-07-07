Ya hay nuevos ganadores! Revancha entregó S/10,000 y cientos de premios en el último sorteo de Lotobola

La energía ganadora estuvo presente este domingo 5 de julio durante una nueva transmisión en vivo del sorteo de PozoPower, PozoPowerGo y Revancha de Lotobola por Panamericana. Aunque aún no sale el pozo más grande, cientos de jugadores celebraron premios en las diferentes categorías de PozoPower y PozoPowerGo y Revancha volvió a repartir S/25,000 garantizados.

LOS AFORTUNADOS

Los números ganadores del sorteo fueron 36, 64, 48, 70 y 59, mientras que la Bola Extra fue el 47.

La gran noticia de la noche llegó con Revancha, donde un participante se llevó el premio mayor de S/10,000 con el código 894DYT. Además, cinco jugadores ganaron S/1,000 cada uno con los códigos 6UWZZM, 6Q3Y42, 7V4P73, 9CGCRU y 7Z85WP. También se entregaron 200 premios de S/50, completando los S/25,000 garantizados en este sorteo.

Si tú también quieres convertirte en el próximo ganador, recuerda que Lotobola realiza sus sorteos todos los miércoles y domingos a las 11:00 p. m. por Panamericana. Con PozoPower puedes participar por un pozo de S/26 millones con un boleto de S/5, mientras que PozoPowerGO ofrece un pozo de S/4 millones con un boleto de solo S/1. Además, por cada sol de compra recibes un código para participar automáticamente en Revancha, una oportunidad extra para seguir ganando en cada sorteo.