Día del Maestro: Las cinco competencias que hoy necesita un docente para formar a las nuevas generaciones

La inteligencia artificial, los cambios en la forma de aprender y las nuevas demandas del aula están transformando el perfil del docente.

La forma de enseñar está cambiando. La irrupción de la inteligencia artificial, el acceso inmediato a la información y las nuevas dinámicas de aprendizaje han redefinido el rol del docente, que hoy debe asumir nuevos desafíos dentro y fuera del aula. En ese contexto, un estudio de Ipsos revela que el 51% de los peruanos considera que la preparación académica es la principal competencia que debe tener un profesor para preparar a los jóvenes del futuro.

Para Úrsula Espinal, especialista en pedagogía y directora de un centro de formación docente, la preparación académica continúa siendo indispensable, pero ya no basta por sí sola. Señala que el docente del siglo XXI necesita desarrollar un conjunto de competencias que le permitan responder a una educación cada vez más dinámica, diversa y tecnológica.

"Hoy enseñar significa mucho más que transmitir conocimientos. El docente debe comprender cómo aprenden los estudiantes, adaptar sus estrategias y generar experiencias de aprendizaje que desarrollen pensamiento crítico, creatividad y autonomía para afrontar los desafíos del futuro", señaló.

En ese sentido, la especialista identifica cinco competencias clave que hoy necesita fortalecer todo docente:

1. Preparación académica sólida. Mantener un dominio actualizado de su especialidad sigue siendo la base para ofrecer una enseñanza de calidad, pero ese conocimiento debe traducirse en experiencias de aprendizaje relevantes para los estudiantes.

2. Habilidades socioemocionales. La empatía, la escucha activa y la capacidad para generar entornos seguros fortalecen el vínculo con los estudiantes y favorecen mejores resultados de aprendizaje.

3. Innovación y metodología pedagógica. Más que transmitir contenidos, el docente debe diseñar estrategias que fomenten el pensamiento crítico, la participación y la resolución de problemas, adaptándose a las necesidades de cada aula.

4. Competencias digitales y uso estratégico de la inteligencia artificial. La tecnología se ha convertido en una aliada del aprendizaje. Por ello, es fundamental que los docentes sepan integrar herramientas digitales e inteligencia artificial de manera ética y responsable para enriquecer sus prácticas pedagógicas.

5. Capacidad de aprender y desaprender. En un entorno donde el conocimiento evoluciona constantemente, la actualización permanente y la disposición para dejar atrás prácticas que ya no responden a las necesidades actuales serán determinantes para seguir formando estudiantes preparados para el futuro.

"La inteligencia artificial no reemplazará al docente, pero sí marcará una diferencia entre quienes sepan aprovecharla y quienes no. La mejor herramienta seguirá siendo un profesor con capacidad para innovar, actualizarse y acompañar a sus estudiantes en un mundo en constante transformación", concluyó Espinal.