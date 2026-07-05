Lanzan bomba incendiaria contra almacén del Callao: se manejan dos hipótesis sobre motivos del ataque

Un sujeto lanzó una bomba incendiaria contra la puerta de un almacén del pasaje La Salsa, en el sector conocido como Monumental Callao. Vecinos llevaron el objeto al centro de la vía para evitar que el fuego alcanzara las casas colindantes.

Como se recuerda, desde hace unos meses en este referido pasaje se han registrado violentos conflictos entre moradores, opacando el prestigio logrado por sus fiestas callejeras que eran amenizadas por cantantes salseros de renombre.

ATAQUE CON ARMA BLANCA

Al respecto, las autoridades evalúan dos hipótesis; la primera analiza si el ataque está vinculado a disputas entre grupos que buscaban controlar la organización de estos eventos y la segunda evalúa el presunto cobro de cupos.

El pasado 30 de enero, vecinos se enfrentaron de manera violenta, dejando una persona herida con arma blanca. Mientras el 18 de junio fue asesinada a balazos Norma Chazarro, madre de la víctima de aquella agresión.