Tres miembros de una familia fueron detenidos en La Victoria: se les decomisó armas y drogas

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres integrantes de una familia en La Victoria. Se les acusa de los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas.

La intervención se realizó en una casa del jirón Luna Pizarro; vecinos alertaron que ahí se escondía un sujeto que robaba accesorios de autos estacionados. En el lugar se detuvo a Carlos M., de 29 años, alias "Colorado".

También a Víctor B., de 41 años, y a Frida G., de 79 años, quien es la madre y abuela respectivamente de los sujetos intervenidos, quienes tienen antecedentes policiales, denuncias y requisitorias por diversos delitos.

ALQUILABAN ARMAS

Las autoridades hallaron en la casa cerca de 400 gramos de droga, tres pistolas con cacerinas abastecidas y 25 municiones, además de dos intercomunicadores. La anciana en todo momento intentó obstruir la labor policial.

Según las declaraciones iniciales de los detenidos, ellos se dedicaban al alquiler de estas pistolas, alegando desconocer el uso final que sus clientes les daban. Fueron llevados a la comisaría de La Victoria para las investigaciones.