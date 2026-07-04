Metropolitano: implementan radios VHF para garantizar comunicaciones ante sismos y desastres

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) incorporó las primeras radios portátiles VHF en el Metropolitano para garantizar las comunicaciones y una respuesta rápida en caso de sismos o desastres. Los equipos cuentan con protección contra el agua, el polvo y las caídas, por lo que pueden operar en condiciones adversas, según informó la entidad.

A diferencia de los teléfonos celulares, las radios VHF operan con tecnología analógica y no dependen de las redes de telefonía móvil ni de internet, lo que permitirá mantener la comunicación incluso si estos servicios colapsan o se interrumpe el suministro eléctrico. Las radios facilitarán la comunicación entre el personal en las estaciones y terminales del Metropolitano y los puestos de comando avanzado.

Coordinación con centro de operaciones

Las radios permitirán coordinaciones directas con el centro de operaciones de emergencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). "Estos equipos son una herramienta que puede integrarse a los servicios de seguridad y defensa de nuestro país. Contar con estos equipos representa una responsabilidad y un compromiso con la ciudadanía", sostuvo el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández.

Capacitación y componente de comunicaciones

Como parte de las acciones para fortalecer la atención de emergencias, especialistas de la ATU recibieron capacitación sobre los protocolos de comunicación que deberán aplicarse durante una emergencia mediante el uso de estas radios, a cargo del Radio Club Peruano.

Estas radios VHF constituyen el componente de comunicaciones de los puestos de comando que la ATU habilitará en situaciones de emergencia, desde donde será posible monitorear en tiempo real la situación del transporte público.