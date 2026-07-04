Detienen a extorsionadores de empresario textil en SJL: los cobros de cupos eran muy violentos

Tras un paciente seguimiento, agentes de la Policía Nacional detuvieron anoche a dos integrantes de una banda criminal en San Juan de Lurigancho (SJL), que extorsionaba desde hace unos meses a un empresario textil.

La víctima accedió a realizar los pagos exigidos por los criminales tras sufrir amenazas directas y varios ataques contra sus propiedades. Decidió denunciar el hecho, pues el valor de los cupos aumentaba mensualmente.

CUENTAS BANCARIAS

Asimismo, el cobro de cupos últimamente, ante el retraso en los pagos debido a las elevadas cantidades, se tornó muy violento; dejaban explosivos y disparaban contra su casa y fábrica, por lo que acudió a las autoridades.

Fueron detenidos Ken Ch. y Rodrigo R. El primero administraba las cuentas bancarias donde se recibía el dinero de las extorsiones; el segundo era el usuario de las líneas telefónicas empleadas para realizar las amenazas.