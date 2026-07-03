Madre busca desesperadamente a su hija de 13 años desaparecida en San Juan de Lurigancho

Una madre de familia solicita apoyo para ubicar a su hija de 13 años, identificada como Luana Micaela, quien se encuentra desaparecida desde hace aproximadamente 24 horas en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según el testimonio de la madre, la menor salió de su vivienda con dirección al colegio José María, pero no llegó a su centro educativo y desapareció en la zona de Las Flores. Desde entonces, familiares no han vuelto a tener información sobre su paradero.

La madre señaló que presuntamente un mototaxista, identificado como Rociier Leonel Campos León, quien habría trasladado a la menor en reiteradas ocasiones al colegio, podría tener información sobre su desaparición. Este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades.

En medio de la angustia, la familia pidió el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de la menor. Cualquier información puede comunicarse al número 965 663 872, mientras la Policía Nacional continúa con la búsqueda y revisión de cámaras de seguridad en la zona.