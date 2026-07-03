El cambiazo en cajeros: Adultos mayores pierden toda su pensión con estafa

En el Centro de Lima, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a miembros de la banda criminal denominada "Los Terribles del Cambiazo" tras estafar a unos adultos mayores con retiros de sus tarjetas bancarias.

De acuerdo con información de la PNP, "Los Terribles del Cambiazo" son una banda criminal desarticulada, especializada en estafar a adultos mayores en cajeros automáticos.

Así operaban para robar sus cuentas

La división del Escuadrón Verde de la PNP incautó a esta red delictiva un vehículo, múltiples tarjetas de diversos bancos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y varios dispositivos POS.

Estos hampones operaban ofreciendo "ayuda" en cajeros para memorizar la clave secreta y cambiar la tarjeta de la víctima por una falsa, vaciando sus cuentas usando dispositivos POS.

Cabe señalar que, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones por el delito de hurto y estafa agravada.