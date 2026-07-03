¡Hito para la ciencia peruana! Perú debutará en el Mundial de Física

El certamen internacional reunirá a los mejores estudiantes de física del mundo en una prueba de alto nivel académico.

Un acontecimiento importante está a punto de ocurrir para el Perú, luego de confirmarse su participación por primera vez en una de las competencias académicas más prestigiosas a nivel mundial: la 56.ª Olimpiada Internacional de Física (IPhO).

El certamen se llevará a cabo del 4 al 12 de julio de 2026 en Bucaramanga, donde la delegación peruana estará conformada por talentosos jóvenes que han destacado por su sobresaliente desempeño en esta disciplina.

JÓVENES TALENTOS

Los estudiantes Ángel Gesú Arrieta Huaringa y Kate Milagros Fashe Terres, ambos del colegio Saco Oliveros, fueron seleccionados para representar al país en su debut en esta importante competencia internacional.

El certamen contará con la participación de delegaciones de 95 países, entre ellos Brazil, Mexico, Argentina, Estados Unidos, China, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Rusia, cuyos representantes medirán sus habilidades y conocimientos en física.

UNA DURA COMPETENCIA

El examen constará de dos modalidades: una teórica y otra experimental, cada una con una duración de cinco horas para su resolución. En este escenario, los jóvenes talentos peruanos buscarán dar lo mejor de sí y dejar en alto el nombre del país en su histórica primera participación.