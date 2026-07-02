Megacampaña de 1000 DNI electrónicos gratis en San Juan de Lurigancho: conoce quiénes son los beneficiados

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en coordinación con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho realizará una megacampaña de Documento Nacional de Identidad (DNI) gratis este sábado 04 de julio a partir de las 09.00 a.m. hasta la 1.00 p.m.

Esta iniciativa se llevará a cabo en el Campo deportivo de Jesús Oropeza Chonta, ubicado a la altura del paradero 10 de la Av. Canto Grande.

Los organismos del Estado peruano mencionados brindarán trámites relacionados al documento de identidad gratis. Los beneficiados serán 1000 peruanos que cumplan con ciertos requisitos, como ser menores de 17 años o mayores de 60, entre otros.

A continuación, conoce quiénes podrán obtener su DNI sin pagar la tarifa correspondiente por el trámite.

¿Quiénes son los beneficiados de la megacampaña de DNI electrónicos en SJL?

Reniec informó que la campaña de DNI electrónico gratis en San Juan de Lurigancho está dirigido a 1000 personas que deben entregar ciertos documentos para ser atendidos de manera inmediata. Ellos son los siguientes:

- Menores de 0 a 16 años: Quienes deben acudir con sus padres o madres para realizar el trámite presentando su documento de identidad.

- Jóvenes de 17 años que podrán acudir solos a realizar su trámite de DNI llevando su DNI anterior.

- Adultos mayores de 60 años a más

- Personas con discapacidad: Quienes deberán presentar su carnet del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), original y copia.

Si la persona no cuenta con carné deberá presentar el certificado médico que acredite la discapacidad.

- Beneficiarios SISFOH (Pobre o Pobre extremo): Quienes deberán presentar una hoja SISFOH vigente y deben consignar su nombre, clasificación socioeconómica y dirección.

Luego de realizar el trámite de DNI electrónico, los ciudadanos podrán verificar en la página web oficial si ya está listo para su recojo.

¿Cómo revisar si el DNI ya está impreso y listo para su recojo?

Los beneficiados deben ingresar a este ENLACE, colocar su número de DNI o de solicitud y verificar si el trámite de su documento se encuentra al 100%. Si lo está los ciudadanos podrán acudir a la Oficina Registral de San Juan de Lurigancho. Si el porcentaje es menor significa que el documento aún está en proceso de impresión.