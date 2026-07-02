Vecinos de Chorrillos afirman que los bloqueadores del penal de mujeres los deja sin señal

En el distrito de Chorrillos, un gran número de vecinos denuncia que los bloqueadores instalados en el penal de mujeres Santa Mónica interfieren con sus redes, dejándolos incomunicados.

Los residentes cercanos al recinto reportan que la anulación de señal telefónica y de internet sobrepasa los muros, afectando su vida diaria, el teletrabajo y la comunicación en casos de emergencia.

Afirman que dentro del penal si cuentan con señal

Los vecinos afectados indican que tienen cero cobertura para llamadas y sufren por la anulación total del servicio de internet móvil en sus viviendas, pero que dentro del penal si cuentan con dichos servicios.

El uso de estos equipos se enmarca en las medidas del Estado para frenar delitos, como las extorsiones originadas en prisión. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha implementado reglamentos y realizados operativos recientes para evitar que las señales interfieran ilegalmente fuera de los penales y centros juveniles.

Cabe indicar que, los vecinos no se oponen a la medida de seguridad del INPE, pero exigen a las autoridades que la calibración de los equipos bloqueadores sea ajustada para no perjudicar a la comunidad.