Lince fortalece su capacidad reactiva ante un eventual sismo de gran magnitud

Con nueve puntos de reunión, cuatro albergues temporales y un Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) plenamente operativo, la Municipalidad de Lince fortaleció su capacidad reactiva ante un eventual sismo de gran magnitud, como parte de las acciones orientadas a proteger a la población y reducir los riesgos frente a una emergencia.

El distrito cuenta con condiciones geológicas favorables al estar asentado sobre un suelo compacto y de origen rocoso, lo que reduce la amplificación de las ondas sísmicas en comparación con otras zonas de Lima. No obstante, debido a la alta densidad poblacional y la presencia de edificaciones antiguas, la comuna mantiene un trabajo permanente para fortalecer la gestión del riesgo de desastres.

Al respecto, la alcaldesa de Lince, Malca Shnaiderman Lara, destacó que la preparación de las autoridades y de la ciudadanía resulta fundamental para responder de manera oportuna ante un evento sísmico de gran magnitud. "Hemos fortalecido nuestro Centro de Operaciones de Emergencia Distrital, implementado los equipos de respuesta y desarrollado capacitaciones con diversas instituciones. La preparación de las familias es clave para actuar de manera organizada y proteger la vida de nuestros vecinos", afirmó.

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Como parte de estas acciones, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres ha consolidado una red de infraestructura para la atención de emergencias. El distrito dispone de nueve puntos de reunión empadronados, entre ellos los parques Castilla, Ruiz Gallo y Santos Dumont, así como el estadio Melitón Carbajal.

Asimismo, cuenta con cuatro albergues temporales con capacidad para atender a aproximadamente 6,400 personas damnificadas, los cuales operarán de manera articulada con la Comisaría de Lince, la Compañía de Bomberos y seis establecimientos de salud del distrito, entre ellos SISOL y la Clínica Javier Prado.

El Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED), ubicado en el sótano del parque Pedro Ruiz Gallo, mantiene un monitoreo permanente y coordina las acciones de respuesta con las entidades competentes. Además, el almacén de ayuda humanitaria dispone de 180 kits de emergencia listos para su distribución en caso de ser necesarios, mientras se implementa un segundo almacén que permitirá ampliar la capacidad de atención del distrito.

Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, la municipalidad desarrolló capacitaciones y simulacros dirigidos a comerciantes, instituciones educativas, edificios multifamiliares y organizaciones vecinales, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y la preparación de la comunidad.

La Municipalidad de Lince recordó a los vecinos la importancia de contar con un Plan Familiar de Emergencia, preparar una mochila para emergencias, identificar las zonas seguras dentro de sus viviendas y participar en los simulacros organizados por las autoridades, acciones que contribuyen a una respuesta más segura y organizada ante un eventual sismo.