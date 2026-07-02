San Isidro refuerza el orden vial con más de 6 700 intervenciones en operativos de tránsito durante el 2026

Entre enero y junio, la Municipalidad de San Isidro ejecutó 359 operativos e intervino a 126 colectiveros informales.

En el marco del Día del Inspector de Tránsito, la Municipalidad de San Isidro destacó la labor de sus inspectores municipales, quienes realizaron 6 707 intervenciones vehiculares durante 359 operativos de fiscalización ejecutados entre enero y junio del 2026, contribuyendo al fortalecimiento del orden vial y la seguridad en las principales vías del distrito, de acuerdo con información de la Subgerencia de Tránsito y Movilidad Urbana.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, informó que durante este periodo, el equipo conformado por 119 inspectores municipales impuso 2 900 actas de fiscalización como parte de las acciones de control dirigidas a garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar la movilidad urbana.

Asimismo, las intervenciones permitieron fiscalizar a 126 colectiveros informales e internar 18 vehículos en el depósito municipal por incumplir la normativa vigente. Entre las infracciones más recurrentes figuran las correspondientes a los códigos T.1 y T.5, relacionadas con conductas que afectan el orden y la seguridad vial.

En esa misma línea, la comuna realizó 5 579 intervenciones a vehículos mal estacionados utilizando medios electrónicos y tecnológicos para la detección de infracciones al tránsito, en el marco del convenio suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De igual manera, se ejecutaron nueve operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú, fortaleciendo el control del tránsito en puntos de alta afluencia vehicular.

Estas acciones han permitido reducir la congestión vehicular en el distrito, favoreciendo una circulación más segura, ordenada y eficiente para vecinos, trabajadores y visitantes.

"Nuestros inspectores cumplen una labor fundamental para mantener el orden en las vías y contribuir a una circulación más segura y ordenada. Gracias a su compromiso y al trabajo articulado con la Policía Nacional y las autoridades competentes, seguimos construyendo un distrito con una movilidad más eficiente y una mejor convivencia entre conductores, peatones y ciclistas", afirmó la burgomaestre Nancy Vizurraga.

La Municipalidad de San Isidro reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de fiscalización y control del tránsito, con el objetivo de promover una movilidad segura, ordenada y sostenible para todos los ciudadanos.