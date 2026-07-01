Mototaxista fue baleado cuando dejaba a un pasajero en San Martín de Porres

Según las primeras hipótesis, el pasajero que trasladaba la víctima habría participado en el ataque y lo habría llevado hacia una zona donde ya lo esperaban los sicarios.

Un terrible ataque a mano armada sufrió un mototaxista identificado como Luis Bernardo, de 26 años, quien quedó gravemente herido tras ser atacado a balazos por dos delincuentes en el distrito de San Martín de Porres.

El hecho ocurrió en la cuadra 3 del jirón Mariano Melgar, cuando la víctima acababa de estacionarse para dejar a un pasajero. En ese momento fue sorprendida por los sicarios, quienes sin piedad abrieron fuego hasta dejarlo tendido en el suelo.

Vecinos de la zona auxiliaron al joven, quien resultó herido a la altura del rostro y el pecho. Posteriormente fue trasladado al Hospital II Lima Norte Luis Negreiros cercano para recibir la atención médica correspondiente.

ATAQUE PREMEDITADO

Según las hipótesis que maneja la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque estaría relacionado con un caso de extorsión vinculado a la ruta que cubre el mototaxi, desde el mercado Santa Rosa en Callao hasta la avenida Dominicos, en San Martín de Porres.

Asimismo, también se sospecha que el presunto pasajero habría sido cómplice del atentado y que habría llevado con engaños al mototaxista hacia esa zona para luego ser atacado con cinco disparos, dejándolo entre la vida y la muerte.

VECINOS PIDEN MÁS SEGURIDAD

Por otro lado, los peritos de Criminalística y agentes de la comisaría Sol de Oro llegaron a la zona para seguir con las investigaciones, mientras que vecinos de la zona exigen más presencia por parte de las autoridades.