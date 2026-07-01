¡Atención! Julio trae tres feriados y podría haber fin de semana largo

En el sector privado, la aplicación del día no laborable dependerá de acuerdos entre empleadores y trabajadores, mientras que en el sector público las horas deberán ser compensadas.

El inicio del mes de julio, uno de los más esperados por miles de trabajadores y familias, llega acompañado de tres feriados nacionales y un día no laborable para el sector público, según lo establecido en el calendario oficial.

Esta disposición permitirá la formación de un extenso fin de semana largo, ideal para viajar, descansar o realizar actividades recreativas junto a la familia o amigos.

FERIADOS DEL MES DE JULIO

El inicio de este periodo de feriados comenzará el jueves 23 de julio, fecha conmemorativa por el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). En esta jornada se recuerda el sacrificio del héroe nacional José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los máximos símbolos de patriotismo en el país.

A este panorama se suma la decisión del Ejecutivo de declarar el lunes 27 de julio de 2026 como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público, medida oficializada a través del Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. Con ello, el descanso se enlazará con el sábado 25, domingo 26 y los feriados nacionales del martes 28 y miércoles 29 de julio por Fiestas Patrias, generando así cinco días consecutivos de descanso.

HORAS NO LABORABLES DEBERÁN COMPENSADAS

La norma establece que las horas no laboradas el 27 de julio deberán ser compensadas por los trabajadores del sector público dentro de los diez días siguientes o según disponga cada entidad. En el sector privado, la aplicación dependerá del acuerdo entre empleadores y trabajadores.

Por otro lado, se precisa que el 27 de julio será considerado día hábil para efectos tributarios y que servicios esenciales como salud, seguridad, transporte, agua, electricidad, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, hospedajes, restaurantes y entidades financieras seguirán funcionando con normalidad.