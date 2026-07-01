JNJ declara desierto concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público de méritos para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante la Resolución Nº 414-2026-JNJ, aprobada el 26 de junio pasado.

Dicha medida fue adoptada luego de que el único postulante en carrera, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, fuera excluido del proceso ya que "omitió declarar dos procesos judiciales que se encuentran en trámite al momento de su postulación", incumpliendo la obligación prevista en el numeral 5 del artículo 6 del reglamento del concurso, lo que constituye "causal expresa de exclusión conforme al artículo 66 del mismo cuerpo normativo".

La segunda postulante, Amparo Ortega Campana, había renunciado el 23 de junio a continuar con su postulación debido a una situación personal de salud, dejando a Loyola Escajadillo como el único candidato en carrera.

Votos para aprobación de exclusión

La exclusión de Loyola fue aprobada por la mayoría de la JNJ, sin la participación de la presidenta del colegiado, María Teresa Cabrera Vega, ni del miembro Gino Augusto Tomás Ríos Patio, y con los votos en discordia de Germán Alejandro Julio Serkovic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo.

Antecedentes del proceso

Cabe resaltar, que la decisión de declarar desierta la convocatoria fue aprobada por unanimidad del pleno de la JNJ, también sin la participación de la titular ni de Ríos Patio. El concurso había sido convocado tras la renuncia del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, ocurrida en abril pasado, y tras la primera etapa solo habían quedado aptos Loyola Escajadillo y Ortega Campana para la entrevista personal.