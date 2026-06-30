¡Cuenta regresiva! JNE confirma proclamación de resultados este 3 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que la oficialización de los resultados de las Elecciones Generales se realizará este viernes 3 de julio, fecha en la que se proclamará oficialmente a Keiko Fujimori como la nueva presidenta de la República.

Asimismo, esta noticia coincide con la decisión de Juntos por el Perú de llevar su reclamo a instancias internacionales, tras denunciar un presunto fraude en el conteo de votos.

La diferencia entre ambas candidaturas sería de aproximadamente 82 mil votos, margen que le otorga la victoria a la candidata de Fuerza Popular, especialmente tras consolidarse los resultados de los comicios desarrollados en el extranjero.

DENUNCIAS POR UN POSIBLE FRAUDE

Ante la denuncia puesta por parte de Juntos por el Perú en donde se cuestionan los votos emitidos en el extranjero, Jorge Valdivia, vocero de la ATU indicó que estos pedidos no perjudicarán la oficialización de este 3 de julio. “Por parte del JNE ya se ha resuelto todo lo que se tenía que resolver por eso es que estamos hábiles esperando las últimas proclamaciones de resultados para poder proclamar de manera general el día 3 de julio”, indicó.

Además, agregó que lo presentado por JPP deberá seguir su curso correspondiente y que será la Corte Interamericana de Derechos Humanos la encargada de evaluar y tomar una decisión sobre el caso. “En nuestro caso por seguridad jurídica cuando ya se declare concluido el proceso electoral ya no se puede retroceder a etapas”, agregó.

SE DESCARTA FRAUDE

Por otro lado, precisó que el retraso en la proclamación de los resultados responde a un proceso de verificación y validación de datos. “ Debido a las normas electorales como están videntes no hemos podido proclamar los resultados prontamente como hemos querido porque hemos tenido que resolver todos los expedientes de actas observadas y realizar los recuentos de votos”, concluyó.