Rescatan a menor y capturan a sujeto acusado de presunto abuso

Tras un exitoso operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró rescatar a una menor de edad que había sido secuestrada por un sujeto, quien presuntamente la mantenía retenida.

Una alerta de Google habría sido clave para la localización de la menor, lo que permitió a las autoridades desplegar operativos en las ciudades de Puno y Chiclayo. Inicialmente, se manejó la hipótesis de que el sospechoso, identificado como Víctor Huatisaca Calderón, de 34 años, se encontraba en la región de Puno.

El caso se inició en San Juan de Lurigancho, específicamente en la zona de Pamplona Alta, y días después la menor de nueve años fue finalmente ubicada y rescatada en la ciudad de Chiclayo.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Asimismo, el coronel Juan Flores informó que también se logró el rescate del hermano de esta menor, quien igualmente había sido reportado como desaparecido. El menor fue una pieza clave para brindar detalles de lo ocurrido y confirmar el presunto abuso sexual que habría sufrido su hermana.

Por su parte, el detenido afronta una detención preliminar judicial de siete días, mientras las diligencias e investigaciones continúan en proceso. “Se están realizando las diligencias en cámara gesell, donde el menor de 13 años ha dado información de los hechos que suscitan lo ocurrido a su menor hermana”, indicó.

AYUDA DE LA TECNOLOGÍA

Por otro lado, mediante herramientas tecnológicas empleadas por la Policía Nacional, se pudo identificar las nuevas modalidades que utilizan estas bandas criminales para almacenar información en la nube, lo que permite a las autoridades acceder a esos datos y obtener información clave sobre su ubicación y operaciones.