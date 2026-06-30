Capacitan a jueces que gestionan Código Procesal Penal en estrategia y presupuesto por resultados

Más de 400 magistrados y magistradas, funcionarios y servidores judiciales fueron capacitados en la actividad ‘Gestión Estratégica y Presupuesto por Resultados en la Consolidación de la Reforma Procesal Penal’, a fin de consolidar una justicia penal más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía.

Esta actividad académica fue organizada por la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI-CPP) y el Módulo Penal de la Corte Superior de Lima Sur.

La jornada contó con la participación de representantes de este distrito judicial, así como de las cortes de Lima, Lima Norte, Lima Este, Callao, Puente Piedra–Ventanilla y Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

En su intervención, realizada de manera virtual, la presidenta de la UETI-CPP, jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, señaló que la gestión estratégica y el presupuesto por resultados son herramientas esenciales para fortalecer la reforma procesal penal.



También para optimizar el uso de los recursos públicos y orientar la toma de decisiones hacia resultados verificables en beneficio del servicio de justicia que brindan juezas y jueces.



Asimismo, resaltó la importancia de potenciar las capacidades de jueces y juezas, funcionarios y servidores, así como promover una gestión institucional basada en evidencia, planificación, indicadores y mejora continua, y así consolidar una justicia penal más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía.

LABOR JURISDICCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La inauguración de la jornada académica estuvo a cargo de la jueza superior titular de la Corte de Lima Sur, Emperatriz Tello Timoteo, en representación de la presidenta de esta jurisdicción, Hilda Cecilia Piedra Rojas.

Tello Timoteo destacó la importancia de articular la labor jurisdiccional con la gestión administrativa para atender de forma oportuna las necesidades de los órganos jurisdiccionales y fortalecer la reforma procesal penal.

La ponencia central fue desarrollada por el secretario técnico de la Comisión Nacional de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú, Edman Rodríguez Vásquez.

El funcionario expuso sobre la importancia de la gestión estratégica, la planificación institucional, el seguimiento de indicadores y el presupuesto por resultados como herramientas para mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal.

Vásquez Rodríguez sostuvo que una adecuada gestión debe partir del análisis de las necesidades reales de los órganos jurisdiccionales: la carga procesal, la programación de audiencias, los tiempos de atención, los escritos pendientes, la disponibilidad de personal, la infraestructura y el equipamiento tecnológico.

Asimismo, refirió que el presupuesto por resultados permite vincular la asignación de recursos públicos con mejoras concretas en la prestación del servicio de justicia, contribuyendo a una gestión más eficiente, transparente y orientada a las necesidades de la ciudadanía.

La actividad académica se inició con un breve saludo institucional de la secretaria técnica de la UETI-CPP, Porfiria Sifuentes Postillos, quien dio la bienvenida a los participantes.