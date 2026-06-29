¡Emergencia en Villa El Salvador! Voraz incendio cerca del Parque Industrial

Un terrible incendio ocurrió en el distrito de Villa El Salvador, donde las llamas terminaron consumiendo 14 talleres dedicados a la fabricación de muebles, dejando varios de ellos inhabitables e incluso obligando a otros comerciantes a abandonar la zona.

El fuerte olor a humo y la alerta de los vecinos permitieron que los dueños y trabajadores de estos negocios se percataran del siniestro y pudieran salir a tiempo, evitando así pérdidas humanas y otras consecuencias más graves.

Asimismo, los comerciantes intentaron salvar la mayor cantidad posible de su mercadería, como muebles y mesas, e incluso algunos lograron rescatar las maquinarias con las que trabajan diariamente.

ALGUNOS COMERCIANTES LO PERDIERON TODO

No todos los comerciantes lograron salvar su mercadería o herramientas de trabajo; varios de ellos lo perdieron absolutamente todo a raíz de este incendio, dejando sus locales totalmente consumidos e inoperativos.

Por su parte, 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron al lugar para socorrer a los afectados, controlar las llamas y evitar que el fuego se propague hacia las viviendas aledañas.

CAUSA DEL INCENDIO

Por otro lado, según las primeras investigaciones, una de las principales causas de la rápida expansión del incendio estaría relacionada con los materiales altamente inflamables con los que están construidos estos predios. Además, se reportó el hallazgo de baldes con thinner, elemento que habría contribuido a la propagación del fuego.