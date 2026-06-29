Recolectan 80 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela

A raíz de los terremotos ocurridos en Venezuela, la comunidad venezolana en el Perú convocó una iniciativa masiva para que compatriotas y cualquier persona que deseara colaborar pudieran brindar apoyo a los damnificados.

El distrito de Santiago de Surco, específicamente el parque Voces, se convirtió en el principal punto de concentración, donde llegaron todas las donaciones recolectadas en distintos centros de acopio de Lima y otras regiones del país.

Esta ayuda humanitaria, que alcanzó alrededor de 80 toneladas, ha permitido que miles de personas expresen su solidaridad con el país hermano, aportando víveres de primera necesidad, abrigos e incluso alimentos para las mascotas rescatistas.

TRASLADO DE AYUDA A VENEZUELA

Ante la masiva respuesta de los ciudadanos, quienes se han solidarizado con la tragedia ocurrida, una de las principales interrogantes ahora es cómo será la gestión para trasladar toda la ayuda recolectada. “Ya nosotros hemos realizado dos envíos, uno el día sábado que ha sido muy pequeño, de unas 2 toneladas, y un avión que salió hoy de una aerolínea privada de alrededor de 20 toneladas”, indicó Óscar Pérez, representante de Unión Venezolana.

Asimismo, también hizo hincapié en la importancia del apoyo por parte de instituciones estatales, con el fin de facilitar el envío de las donaciones. “Nosotros hemos estado conversando con algunos funcionarios del gobierno nacional para que se evalúe la posibilidad de que se incorpore un vuelo humanitario que se pueda estar realizando”, agregó.

ENVÍO VÍA MARÍTIMA

Por otro lado, no se descarta la posibilidad de que parte de las donaciones se trasladen de forma marítima. “Ya es una decisión, vamos a hacer algunos envíos por vía marítima, en primer lugar porque podemos enviar más a un menor costo”, manifestó Óscar Pérez.