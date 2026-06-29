JNE definirá si partidos de Nieto y Belmont desaparecerán del escenario político

A pesar de haber superado la valla electoral en las Elecciones Generales, el partido Obras y el Partido del Buen Gobierno, encabezados por Ricardo Belmont y Jorge Nieto, respectivamente, podrían enfrentar graves consecuencias a partir del próximo año.

Una de las más severas sería la pérdida de su inscripción, pese a contar con representación en el Congreso Bicameral, lo que desde el ámbito jurídico plantea un panorama bastante complicado.

Todo esto surge a raíz de una normativa impulsada por el Parlamento saliente, que establece que los partidos políticos deberán cumplir una serie de requisitos para no perder su inscripción. Esta disposición también alcanzaría a las elecciones regionales y municipales.

NORMAS CLARAS

Ante esta situación, las normas vienen siendo estrictas y estos partidos ya no tendrían marcha atrás ante esta decisión. “No hay interpretación posible que los pueda salvar porque las normas son claras, las vallas electorales incluyen los procesos electorales completos; esto, además, evita que haya partidos cascarón, partidos que se concentran para una elección puntual y dejan de funcionar orgánicamente”, indicó. Enzo Elguera, experto en temas electorales.

Asimismo, a pesar de haber superado la valla electoral en las elecciones presidenciales, no se habría cumplido con la cuota de participación exigida en las elecciones regionales y municipales, lo que complica aún más su permanencia. “Si ellos no cumplen una cuota y no les están diciendo mínimamente que ganen tal porcentaje de alcaldía, les están diciendo que participen; en teoría, los partidos políticos deberían tener una participación casi universal del territorio nacional”, agregó.