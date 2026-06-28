Miraflores: policía interviene a ciudadano canadiense por muerte de mujer en la bajada Balta

Según informa La República, una mujer extranjera fue hallada sin vida, en circunstancias que son materia de investigación, en la bajada Balta, distrito de Miraflores.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado cómo ocurrieron los hechos ni las causas de su fallecimiento, que se habría registrado alrededor del mediodía.
NO DESCARTAN NINGUNA HIPÓTESIS
Trascendió que un ciudadano canadiense fue intervenido por este caso y permanece en la comisaría del distrito, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.
Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el caso y señalan que las indagaciones continúan. Indican que las cámaras de vigilancia ayudarán a esclarecer el suceso.