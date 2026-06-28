Capturan a miembro de ‘Los Beybis de Oquendo’ en SMP: se le decomisó armas y prendas policiales

Durante un amplio operativo, la Policía Nacional detuvo a un integrante de ‘Los Beybis de Oquendo’ en la urbanización La Floresta, distrito de San Martín de Porres (SMP).

El sujeto, intervenido en un departamento alquilado, fue identificado como Mathías V. C., de 19 años, conocido en el mundo criminal con el alias de ‘joven Castor’.

EXTORSIÓN Y SICARIATO

Se le decomisó dos pistolas abastecidas, más de un centenar de municiones, drogas, una balanza electrónica, dinero en efectivo, una lata de gas lacrimógeno y prendas policiales.

No se descarta que el muchacho esté involucrado en casos de extorsión y sicariato que afectan a transportistas, colectiveros, comerciantes y vecinos de Lima Norte.