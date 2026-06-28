Rímac: asesinan a balazos a padre de familia en el frontis de su vivienda

Un padre de familia fue asesinado la noche del último sábado 27 de junio en el frontis de su vivienda, ubicada en el pasaje Muñoz, a la altura de la cuadra 10 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac.

De acuerdo a RPP Noticias, la víctima fue identificada como Edward Valderrama Castro (42), quien según testigos, fue atacado por sicarios que ingresaron por la reja del pasaje y dispararon contra el hombre, causándole la muerte en el acto.

Una vecina y amiga del fallecido se mostró consternada por lo ocurrido y reveló que el hombre deja en orfandad a tres hijas. "Era un buen muchacho, tranquilo, humilde, trabajador. Estamos sorprendidos por lo que ha pasado", manifestó, destacando la buena reputación de la víctima.

Investigación y reclamos de vecinos

Peritos de Criminalística y una fiscal del Ministerio Público se hicieron presentes en la zona para iniciar con las diligencias correspondientes y determinar el móvil del crimen, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

Tras el hecho, los vecinos exigieron mayor seguridad y presencia de la Policía Nacional en la zona. "Falta seguridad, más que todo porque, como le digo, roban siempre", señaló la residente, quien agregó que una de las modalidades de los delincuentes consiste en interceptar a ciclistas o personas en moto y encañonarlas para robarles sus pertenencias.