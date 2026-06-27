Bus impacta contra ambulancia en avenida Paseo de la República: accidente deja 3 heridos

Según primeros informes, un bus de la empresa transportes Etupsa 73, que cubre la ruta San Martín de Porres-Pachacamac, impactó esta mañana contra una ambulancia en la avenida Paseo de la República, a la altura del distrito de San Isidro.

Testigos revelan que el ómnibus de color verde chocó con la unidad de salud que se dirigía a atender una emergencia. Hasta el momento, no se sabe con certeza cuál de los vehículos habría tenido responsabilidad en el impacto.

BAJO OBSERVACIÓN

El violento incidente dejó tres personas heridas de distinta consideración; recibieron atención de emergencia en el lugar. Luego fueron trasladadas a clínicas cercanas para ser sometidos a evaluaciones por personal especializado.

Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones de los pasajeros; se conoce que las víctimas están bajo observación. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades en este caso.