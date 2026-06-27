Cusco: turista francés fallece mientras realizaba recorrido en Machu Picchu

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco informó que el ciudadano francés Thierry Francois Roger, quien realizaba una visita turística a Machu Picchu, requirió atención médica aproximadamente a las 12:30 horas del último viernes dentro de la ciudadela inca.

A través de un comunicado, la entidad informó que el personal de rescate del Ministerio de Cultura activó los protocolos de atención y lo trasladó inicialmente al tópico de la Clínica Pardo, ubicado en la zona de ingreso al parque arqueológico.

Tras la evaluación médica en el tópico, se dispuso la evacuación del turista en una ambulancia hacia el centro de salud del distrito de Machu Picchu Pueblo para recibir atención especializada. Sin embargo, el ciudadano francés falleció durante el traslado, según confirmó el comunicado oficial de la DDC Cusco.

Mincul expresa condolencias

El Ministerio de Cultura expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos del ciudadano francés por esta irreparable pérdida, mientras se espera el reporte oficial de las autoridades de salud sobre las causas del deceso ocurrido en la provincia cusqueña de Urubamba.