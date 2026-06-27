SJL: adolescente de 15 años muere tras ser baleado en enfrentamiento entre barristas

Un adolescente de 15 años murió tras recibir un impacto de bala durante un enfrentamiento entre seudo barristas en los exteriores del colegio Fe y Alegría, ubicado en la urbanización Montenegro, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según dijeron los vecinos a RPP Noticias, el menor se encontraba en la vía pública junto con un grupo de personas cuando, de manera repentina, se escucharon tres disparos. Uno de los proyectiles impactó contra el adolescente, quien cayó gravemente herido.

" (El adolescente) estaba con un grupo de barristas. Y, de ahí, salieron corriendo. Se dice que de una moto fue que dispararon", refirió una residente de la zona. Los acompañantes del menor intentaron auxiliarlo, pero lamentablemente la herida sufrida fue mortal.

Investigación y contexto de inseguridad

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del crimen y establecieron un perímetro para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística. Los vecinos de la urbanización Montenegro exigieron a las autoridades reforzar el patrullaje, al advertir que los enfrentamientos entre presuntos barristas son constantes en la zona, generando temor entre los residentes.

Cabe resaltar, que este ataque en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno para frenar los altos índices delictivos en Lima y Callao. El Ejecutivo prorrogó la medida por 60 días más esta semana, sin que ello haya impedido este nuevo hecho de violencia.