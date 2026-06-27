Balean fachada de Z Buss en Independencia: es el sexto atentado contra empresa durante junio

Dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de la empresa de transporte interprovincial Z Buss. El hecho ocurrió la madrugada de este sábado 27 de junio en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Independencia.

Según indicaron vecinos de la zona a Exitosa Noticias, los sujetos llegaron hasta la puerta del establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada antes de huir con rumbo desconocido.

Minutos después, agentes de la División de Investigación de Extorsiones llegaron al lugar para iniciar las diligencias. En la escena fueron hallados al menos seis casquillos de bala, mientras que en la fachada del local quedaron visibles varios impactos de proyectil.

Empresa cerrada por ataque esta semana

Al momento del ataque no había trabajadores en el interior, ya que la empresa mantiene suspendidas sus operaciones tras el atentado ocurrido esta semana en Puente Piedra, donde un bus de la compañía fue baleado en plena ruta con pasajeros a bordo.

Sexto ataque en menos de un mes

Con este nuevo hecho de violencia, ya son seis los ataques que ha sufrido Z Buss durante junio. El primero ocurrió el 4 de junio, cuando sujetos armados irrumpieron en una de sus agencias y realizaron varios disparos.

El 8 de junio dejaron una nota extorsiva tras lanzar una piedra contra uno de sus buses y, al día siguiente, arrojaron un artefacto explosivo. El 10 de junio, un nuevo atentado dejó a un trabajador herido. A estos hechos se suman el ataque ocurrido esta semana en Puente Piedra y los disparos efectuados durante esta madrugada en Independencia.