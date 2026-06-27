Mininter desestima solicitud de garantías para marcha de Juntos por el Perú este sábado

El Ministerio del Interior (Mininter) desestimó la solicitud de garantías para la "Movilización nacional pacífica en defensa del voto ciudadano y popular" convocada por el partido político Juntos por el Perú (JP) para este sábado 27 de junio en el Paseo Colón, en el Cercado de Lima.

La resolución directoral suscrita por Henry Huerta Casaverde, de la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías del Mininter, establece que el administrado no cumplió con presentar la solicitud con carácter de declaración jurada con una anticipación mínima de tres días hábiles previos a la realización de la concentración.

¿Qué especifica la resolución?

De acuerdo al documento oficial, emitido el último viernes 26 de junio y al que tuvo acceso RPP Noticias, precisa que el centro histórico de Lima fue catalogado el 13 de diciembre de 1991 por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad.



En consecuencia, es zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública, en concordancia con la Ordenanza N° 2195 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Advertencias y recursos administrativos

La resolución también dispone que se comunique al administrado que el incumplimiento de lo dispuesto será pasible de las acciones sancionatorias correspondientes, y que se ejecuten los actos y diligencias de fiscalización establecidos en los artículos precedentes.

Asimismo, se indica que en caso de disconformidad con lo resuelto, el partido político tiene expedito su derecho para interponer el recurso administrativo correspondiente, conforme al plazo establecido por la normativa vigente.