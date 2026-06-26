¡Orgullo peruano! Crea IA en WhatsApp y es elegida por OpenAI en EE.UU.

Lo que comenzó como una solución para comerciantes ambulantes terminó llevándola a uno de los programas más exclusivos de inteligencia artificial del mundo, liderado por OpenAI.

Un hecho que llena de orgullo, Daira Velásquez Fonseca, una estudiante peruana de 21 años, ha sido seleccionada como la única representante latinoamericana en la primera edición del programa ChatGPT Futures Class of 2026, impulsado por OpenAI en Estados Unidos, que reúne a 26 universitarios de distintas partes del mundo.

La elección de la joven se dio a partir del desarrollo de “Crece AI”, un sistema digital que funciona a través de WhatsApp y que está orientado a ayudar a vendedores ambulantes y comerciantes informales a gestionar sus ingresos y finanzas diarias de manera más eficiente.

Actualmente, la joven estudia Ingeniería de la Computación en Georgia Tech, en Atlanta, y realiza prácticas profesionales en el área de ingeniería de software en Apple, combinando su formación académica con el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a contextos de economías emergentes.

DEL PERÚ AL ECOSISTEMA GLOBAL

Su camino tuvo inició en Lima, donde destacó en matemáticas durante su etapa escolar, lo que le permitió acceder a una beca del Bachillerato Internacional en Hong Kong a los 16 años. Esa experiencia internacional marcó su interés por la tecnología y la ingeniería de computación.

Durante su formación ha participado en proyectos vinculados a inteligencia artificial y desarrollo de software, lo que facilitó su acercamiento a programas impulsados por OpenAI, especialmente tras su participación en ChatGPT Lab. “Yo me enteré de este programa porque la directora del área de comunidad de OpenAI se contactó conmigo y me invitó a postular a la primera promoción del ChatGPT Futures 2026”, recordó la estudiante en entrevista con la Agencia Andina.

PLANEA REGRESAR A PERÚ

Por otro lado, su objetivo a largo plazo es regresar al Perú para implementar estas herramientas en sectores con menor acceso a tecnología, especialmente en el ámbito financiero. “Estas herramientas de inteligencia artificial se deberían usar más para cerrar brechas que para crearlas… mi compromiso es volver al Perú y aplicar todo lo aprendido en beneficio del país”, afirmó.