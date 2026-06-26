¡En segundo plano! Beca Bicentenario no estaría entre las prioridades del Gobierno

Pese al compromiso anunciado por el Ejecutivo, el presupuesto para la Beca Bicentenario 2026 no figura en la agenda del Congreso, dejando en incertidumbre a más de 160 estudiantes.

Este jueves la Comisión de Presupuesto del Congreso debatirá sobre créditos suplementarios para el año fiscal 2026; sin embargo, entre los puntos a discutir no figura el financiamiento destinado al programa Beca Generación del Bicentenario (BGB), pese al compromiso previo del Ejecutivo.

Esta exclusión ha generado preocupación entre los postulantes, quienes aseguran que el Estado había prometido garantizar los recursos para cubrir 150 becas este año, ya que el pasado 30 de abril, el presidente José María Balcázar anunció públicamente que el proyecto incluiría el presupuesto necesario para sostener el programa.

No obstante, cuando la propuesta llegó al Parlamento días después, no contemplaba los más de S/13 millones solicitados por el Ministerio de Educación para financiar las becas, dejando en incertidumbre a decenas de jóvenes con admisiones confirmadas en universidades del extranjero.

CUESTIONAN AL PODER EJECUTIVO

Ariana Figueroa, vocera del colectivo Aspirantes a la Beca Bicentenario 2026, advirtió que la situación afecta directamente a estudiantes que ya superaron uno de los requisitos más exigentes del proceso. “La Beca Bicentenario exige primero conseguir una carta de admisión definitiva en una universidad extranjera y recién después postular al financiamiento. No es como otros concursos”, sostuvo.

Según el colectivo, al menos 162 jóvenes con admisiones vigentes en universidades como Oxford, Harvard, Cambridge, Stanford y MIT podrían verse perjudicados por la falta de recursos.

SE CUESTIONA A LA MINEDU

Por otro lado, el director ejecutivo del CAPPES, Jorge Mori, cuestionó la postura del Minedu y aseguró que el sector sí contaba con capacidad presupuestal para cubrir la demanda. “El crédito suplementario siempre fue un engaño. Estamos hablando de entre 12 y 14 millones de soles, y el Ministerio de Educación podría financiarlo ahora mismo”, afirmó.

En tanto, la congresista Flor Pablo pidió formalmente que el programa sea incluido en el predictamen, advirtiendo que su exclusión pone en riesgo el futuro académico de decenas de jóvenes que buscan formarse en el extranjero y retornar al país para aportar al desarrollo nacional.