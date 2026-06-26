Capturan a dos extorsionadores en SJL: se les decomisó drogas, armas, dinamita y celulares

Tras un paciente trabajo de inteligencia, en San Juan de Lurigancho (SJL), la Policía Nacional detuvo a dos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y al tráfico ilícito de drogas.

Durante la intervención, los efectivos ingresaron a un inmueble ubicado en la zona de Ampliación Nuevo Perú, donde lograron reducir y detener a los sospechosos sin registrarse mayores incidentes.

TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES

Los intervenidos son José G., de 41 años, y Geraldine B., de 32 años. Quienes extorsionarían a transportistas y comerciantes del distrito de SJL. También proveerían de droga a microcomercializadores.

Se les decomisó dos armas de fuego, 18 cartuchos de dinamita, 12 celulares, dos tablets, una balanza, un auto, una motocicleta, una libreta con anotaciones y notas extorsivas con dinero en efectivo.