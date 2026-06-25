¿Cómo controlar la presión arterial de forma natural?

La decana del CNP Magister Rosa Elena Cruz nos brinda varias recomendaciones para poner en práctica.

Podemos hablar de hipertensión cuando la presión de la sangre en nuestros vasos sanguíneos es demasiado alta (de 140/90 mmHg o más). Es un problema frecuente en el Perú que puede ser grave si no se trata.

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por una presión sanguínea persistentemente elevada, que puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Ante esta situación que muchas personas padecen, la Decana del Colegio de Nutricionistas del Perú Magister Nut. Rosa Elena Cruz sostuvo que realizando algunos cambios en nuestra alimentación y rutina diaria podemos ayudar eficientemente a controlar esta enfermedad y evitar posibles complicaciones que lamentar.

RECOMENDACIONES

Cruz Maldonado nos comparte 3 importantes recomendaciones para mantener la presión arterial bajo control de forma natural.

Preste atención a los siguientes consejos: