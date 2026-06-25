¿Cómo controlar la presión arterial de forma natural?

Podemos hablar de hipertensión cuando la presión de la sangre en nuestros vasos sanguíneos es demasiado alta (de 140/90 mmHg o más). Es un problema frecuente en el Perú que puede ser grave si no se trata.
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por una presión sanguínea persistentemente elevada, que puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares.
Ante esta situación que muchas personas padecen, la Decana del Colegio de Nutricionistas del Perú Magister Nut. Rosa Elena Cruz sostuvo que realizando algunos cambios en nuestra alimentación y rutina diaria podemos ayudar eficientemente a controlar esta enfermedad y evitar posibles complicaciones que lamentar.
RECOMENDACIONES
Cruz Maldonado nos comparte 3 importantes recomendaciones para mantener la presión arterial bajo control de forma natural.
Preste atención a los siguientes consejos:
- Tome extracto de perejil diariamente en las mañanas por dos semanas aproximadamente
- Utilice citrato de potasio en las mañanas y citrato de magnesio en las noches
- Utilice sal de maras con moderación, si bien es cierto tiene menos sodio, pero de igual manera se tiene que cuidar la cantidad que se utiliza.
- Lo más importante consulte siempre con un nutricionista para que sea este profesional quien lo evalúe cuando ya tiene el diagnóstico de hipertensión arterial.