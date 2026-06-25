Desarticulan banda ‘El Triángulo de la Muerte’ en Pachacámac: le incautaron armas y explosivos

La Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes del grupo criminal ‘El Triángulo de la Muerte’, la banda habría quedado desarticulada, en un operativo realizado en el sector de Quebrada Verde, en el distrito de Pachacámac.

Los detenidos fueron identificados como Alberto Rodríguez, alias ‘Tiburón’; Víctor Domínguez Orrosa, alias ‘Mono Blanco’; y Miguel Ortiz Palomino, alias ‘Bigi’. Fueron intervenidos cuando planificaban actividades delictivas.

De acuerdo con la línea de investigación policial, la organización criminal liderada por un hombre conocido bajo el alias de ‘Velo’, su identidad no fue revelada, dedicado a la extorsión, el sicariato, robo y el tráfico ilícito de drogas.

REGISTRAN ANTECEDENTES

La policía también informó que los tres detenidos registran antecedentes por presuntos delitos como robo, hurto agravado de vehículos, lesiones graves, estafa y tráfico ilícito de drogas. Les decomisaron pistolas y explosivos.

También cuatro teléfonos celulares, un cuaderno de anotaciones de presuntos cobros extorsivos, un vehículo, municiones y sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta básica de cocaína.