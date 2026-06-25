Serfor rescata a pelícano que permanecía dos días en parque de San Miguel

Un pelícano que permanecía desde hace dos días en el parque Rigel, en el distrito de San Miguel, fue rescatado por personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), luego de que vecinos alertaran su presencia.
El ave fue vista inmóvil y sin intentar volar, lo que generó preocupación entre los residentes de la zona, quienes temían que pudiera estar herida, enferma o incluso haber sido atacada por algún animal.
DENUNCIARON EL HECHO
Tras la denuncia ciudadana, especialistas del Serfor llegaron al lugar y procedieron a intervenir al pelícano, que fue colocado en una jaula acondicionada para su traslado y evaluación. “Nos daba muchísima pena que estuviera abandonado. Ya lo van a trasladar, gracias a Dios. Se logró que lo retiren”, relató la vecina Asunción Rodríguez en declaraciones a RPP.
De acuerdo con información del Serfor, el pelícano ya fue evaluado por especialistas y se encuentra en observación, con miras a ser reinsertado en su hábitat natural en los próximos días.
ESTADO DEL AVE
Por otro lado, la entidad recordó a la ciudadanía que, ante el hallazgo de fauna silvestre en riesgo, no debe manipularse a los animales y se debe comunicar de inmediato a las autoridades competentes para garantizar su adecuada atención y recuperación.