Balean bus de transporte interprovincial en Puente Piedra: se dirigía hacia Huaral

Los casos de extorsión e inseguridad ciudadana continúan poniendo en zozobra a la población. Esta vez, criminales balearon un bus de transporte interprovincial de la empresa ZBuss en Puente Piedra. La unidad se dirigía hacia Huaral.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo con la información brindada por testigos, los delincuentes, a bordo de una motocicleta, interceptaron el vehículo a pocos metros del peaje del distrito y dispararon en varias oportunidades, logrando herir al conductor del bus.

Tras recibir el impacto de un proyectil, el chofer de la unidad fue trasladado a una clínica cercana, donde viene recibiendo atención médica debido a que perdió una considerable cantidad de sangre. Según la versión de un representante de la empresa, el bus se encontraba lleno de pasajeros, quienes no resultaron heridos.

NO REALIZARÁN MÁS VIAJES

Este tipo de atentados no son los primeros contra ZBuss. Según indicaron, este sería el quinto ataque contra la empresa, motivo por el cual decidieron paralizar sus actividades. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que inicien las investigaciones correspondientes y brinden mayor seguridad al sector transporte.