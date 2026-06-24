PNP anuncia reentrenamiento obligatorio en uso de armas tras intervención en asalto a cambista

La medida fue anunciada tras la intervención policial en el asalto a un cambista en el jirón de la Unión.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anunció que todos los efectivos de la institución recibirán un reentrenamiento obligatorio en el uso de armas de fuego, tras los cuestionamientos surgidos por la actuación de un agente durante la intervención de uno de los implicados en el asalto a un cambista en el jirón de la Unión, en el Cercado de Lima.

En conferencia de prensa, Arriola explicó que la decisión fue adoptada luego de analizar las imágenes del procedimiento policial. Indicó que, como parte de este proceso, se adquirirá munición para reforzar la capacitación táctica de los agentes, con el objetivo de mejorar su preparación frente a situaciones de alto riesgo.

El jefe policial precisó que el efectivo involucrado pertenece a la Policía Comunitaria y presta servicios en la comisaría de Monserrat, donde desempeña labores de correspondencia y notificación. Asimismo, informó que su última práctica de tiro se había realizado aproximadamente un mes antes de la intervención.

MÁS IMPLICADOS EN ASALTO

Respecto a las investigaciones por el asalto al cambista, Arriola señaló que los otros tres presuntos delincuentes que participaron en el robo ya fueron identificados y que unidades especializadas de inteligencia continúan con las labores para lograr su pronta captura.