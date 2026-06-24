Minedu reconstruirá 13 colegios en Lima con inversión superior a US$ 300 millones

El Ministerio de Educación anunció la reconstrucción de 13 colegios en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores mediante una Asociación Público-Privada impulsada por ProInversión.

El proyecto demandará una inversión de más de 300 millones de dólares y busca reemplazar infraestructura educativa considerada en situación de riesgo.

CASI 30 MIL ESTUDIANTES

La iniciativa beneficiará a cerca de 29 mil estudiantes, quienes contarán con mejores condiciones para su aprendizaje.

La propuesta fue presentada por el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, como parte del plan para modernizar la infraestructura escolar en Lima Metropolitana.