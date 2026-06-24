ATU interviene 27 unidades en Lima por infracciones y falta de documentación

La ATU reforzó controles para combatir el transporte informal en el centro de Lima donde conductores intervenidos incumplían requisitos básicos para brindar servicio público de transporte.

En un operativo de fiscalización realizado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en el Cercado de Lima, específicamente en el entorno del Centro Cívico y la Plaza Dos de Mayo, se intervino a vehículos que prestaban servicio de transporte informal.

La intervención tuvo como resultado la retención de 27 unidades que incumplían las normas establecidas, las cuales fueron trasladadas al depósito municipal como parte del procedimiento.

Asimismo, muchas de estas unidades infringían normas básicas como la falta de licencia vigente y la ausencia de autorización para la circulación y prestación del servicio de transporte público.

INTERVINIERON A VEHÍCULOS

El operativo se realizó en la intersección de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, a la altura del Centro Cívico, donde 11 vehículos que operaban como taxi colectivo sin autorización fueron enviados al depósito municipal.

Asimismo, se reportó que una de las unidades intervenidas tenía más de 34 años de antigüedad, incumpliendo los estándares permitidos para que un vehículo pueda ser considerado apto para brindar el servicio de transporte urbano.

SANCIÓN A CONDUCTORES

Por otro lado, durante el operativo se identificó que varios conductores no contaban con el requisito básico de portar licencia de conducir vigente. Asimismo, algunas de las unidades intervenidas circulaban con el SOAT vencido, incumpliendo así las normas de seguridad y circulación establecidas.